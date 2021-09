Saumur Château du Vieux-Bagneux Maine-et-Loire, Saumur Visites guidées des extérieurs, du parc et de la cour du Château du Vieux-Bagneux Château du Vieux-Bagneux Saumur Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Saumur

Visites guidées des extérieurs, du parc et de la cour du Château du Vieux-Bagneux Château du Vieux-Bagneux, 18 septembre 2021 09:30, Saumur. Journée du patrimoine 2021 Château du Vieux-Bagneux. Gratuit

18 et 19 septembre Visites guidées des extérieurs, du parc et de la cour du Château du Vieux-Bagneux * Le château du Vieux-Bagneux présente un ensemble de bâtiments remontant pour les plus anciens aux 12e et 15e siècles. Le parc domine la vallée du Thouet en une succession de jardins en terrasses descendant jusqu’aux prairies inondables. Samedi départ à 9h30, 11h et 14h30 Dimanche départ à 9h30 *

samedi 18 septembre – 09h30 à 14h30

dimanche 19 septembre – 09h30 à 14h30

*

Château du Vieux-Bagneux 9 place de l’Avenue, Bagneux, SAUMUR Saumur 49400 Maine-et-Loire Crédits : Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Saumur Autres Lieu Château du Vieux-Bagneux Adresse 9 place de l'Avenue, Bagneux, SAUMUR Ville Saumur lieuville Château du Vieux-Bagneux Saumur