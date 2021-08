Le Touvet Château du Touvet Isère, Le Touvet Visite des intérieurs du château Château du Touvet Le Touvet Catégories d’évènement: Isère

Visite des intérieurs du château Château du Touvet, 19 septembre 2021 11:00, Le Touvet

Dimanche 19 septembre, 11h00 Visite des intérieurs du château * *

dimanche 19 septembre – 11h00 à 18h00

Tarif : 6€ Gratuité moins de 18 ans.

Château du Touvet Allée du Château, 38660 Le Touvet, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes Le Touvet 38660 Isère

Château et jardins sont classés Monuments historiques. Le château d’origine médiévale, a été embelli au XVIIIe siècle. Il a conservé des décors fastueux, mobiliers, tableaux et souvenirs historiques. Il est entouré de magnifiques jardins créés au XVIIIe siècle, avec un remarquable escalier d’eau à l’italienne alimenté par les eaux vives des montagnes. Longues terrasses, buis et ifs savamment taillés, bassins et fontaines ponctuent l’ensemble avec art.

