Belforêt-en-Perche Château du Tertre Belforêt-en-Perche, Orne Visite libre des extérieurs du château du Tertre Château du Tertre Belforêt-en-Perche Catégories d’évènement: Belforêt-en-Perche

Orne

Visite libre des extérieurs du château du Tertre Château du Tertre, 18 septembre 2021 14:00, Belforêt-en-Perche. Journée du patrimoine 2021 Château du Tertre. Gratuit

18 et 19 septembre Visite libre des extérieurs du château du Tertre * Maison de l’écrivain Roger Martin du Gard, prix Nobel de littérature (1937), le château du Tertre est un manoir Louis XIII, agrandi à la fin du XVIIIe siècle, entouré d’un parc arboré dessiné à la française. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

*

Château du Tertre Le Tertre, Sérigny, 61130 Belforêt-en-Perche Belforêt-en-Perche 61130 Sérigny Orne

02 33 73 18 30 http://www.letertre-rogermartindugard.fr

Ce château de style Louis XIII est l’ancienne demeure de l’écrivain Roger Martin du Gard(1881-1958), auteur des Thibault et de Maumort, prix Nobel de Littérature 1937. Le parc boisé à la française fut dessiné sous le Premier Empire et réalisé par Joseph Abrial, ministre de Napoléon. Il a été par la suite aménagé par Roger Martin du Gard.

Crédits : © Maison Roger Martin du Gard Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Belforêt-en-Perche, Orne Autres Lieu Château du Tertre Adresse Le Tertre, Sérigny, 61130 Belforêt-en-Perche Ville Belforêt-en-Perche lieuville Château du Tertre Belforêt-en-Perche