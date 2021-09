Déambulation au château du Rousset Château du Rousset, 18 septembre 2021 14:00, Margerie-Chantagret.

Journée du patrimoine 2021 Château du Rousset. Gratuit

18 et 19 septembre

Déambulation au château du Rousset

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Visite libre sans réservation. Informations au 06 82 26 77 83 ou au 04 77 97 14 05.



Château du Rousset Le Rousset, 42560 Margerie-Chantagret, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Margerie-Chantagret 42560 Loire

Le château du Rousset s’élève sur la rive droite d’une petite rivière à truites appelée la Mare, dans une vallée boisée, à l’extrémité ouest de la commune de Margerie-Chantagret dans le Forez (Département de la Loire – 42). Il est construit sur une petite éminence granitique entourée sur deux côtés par la rivière.

Les textes nous révèlent que le premier possesseur connu du château du Rousset fut Eudin de la Bastie en 1260. 1260 est ainsi l’année de la première mention écrite relative au château, mais il est possible que la tour, elle, date du XIIème siècle.

Puis le château fut la possession au cours des siècles des familles Lothon, Sugny et également des comtes de Damas qui le gardèrent jusqu’à la Révolution. Vendu comme bien national, il eut de nombreux propriétaires au cours du XIXème siècle. Il appartient à la famille Midroit-Guigon depuis 1873.

Il faut imaginer la tour seule au départ (XIIème) puis la création d’un premier bâtiment coté Ouest (XIIIème), puis l’ajout des deux autres bâtiments coté Nord et Est (XIII et XIVèmes).

 Un premier grand réaménagement a lieu au cours de la Renaissance : création de la cour intérieure surélevée, de la tour escalier et d’une grande cuisine, construction de dépendances, etc …

 Le deuxième réaménagement majeur a lieu au XVIIIème avec notamment la création de grandes ouvertures.

Le château passe ainsi progressivement d’une simple tour de guet à une véritable demeure de plaisance.

Même s’il est aujourd’hui l’ombre de lui-même, ses 760 ans d’existence riches de remaniements importants et les grandes familles qui l’ont possédé au cours des siècles font du château du Rousset un témoin unique de l’Histoire du Forez.

Galandages, cloisons et planchers ayant disparu, il est difficile de retrouver la distribution exacte de toutes les pièces. Les étapes de construction précitées sont néanmoins établies de façon certaine grâce aux importants travaux de recherche sur le bâti que le Groupe de Recherches Archéologiques de la Loire (GRAL) a réalisés depuis 2010.

En 2010, puis en 2013 et 2015, les propriétaires ont réalisé d’importants travaux de consolidation et de sauvegarde qui ont permis de dégager le château de la végétation qui l’envahissait et d’ainsi le sauver de la ruine définitive. Ces travaux ont reçu le label de la Fondation du Patrimoine.

Le château est donc dorénavant accessible au public.

Les travaux de consolidation ont en outre permis au GRAL de mener les importantes et remarquables activités de recherche évoquées précédemment.

… La sauvegarde de ce château n’a en réalité pas de fin ! De nouvelles campagnes seront à prévoir dans les prochaines années pour garantir sa conservation

Crédits : ® GUIGON Gratuit © Château du Rousset