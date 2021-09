Visite du château du Plessis Josso (monument historique privé) Château du Plessis Josso, 18 septembre 2021 14:00, Theix.

Journée du patrimoine 2021 Château du Plessis Josso. Tarif préférentiel

18 et 19 septembre

Visite du château du Plessis Josso (monument historique privé)

Le château du Plessis Josso est un témoin vivant de l’histoire de Bretagne au Moyen-Age. Il vous fait revivre toutes les étapes de la vie du XIV au XVIIs.

visites guidées de l’intérieur

visites libres des extérieurs

Exposition de peintures et de sculptures (Mme Catherine Huré)

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h30

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h30

Gratuit pour les extérieurs / Tarifs payants pour les intérieurs 8€, gratuits pour les moins de 18 ans et les demandeurs d’emploi / masque obligatoire et pass sanitaire demandé.



Château du Plessis Josso Le plessis josso, 56450, Theix Theix 56450 Theix Morbihan

https://cibul.s3.amazonaws.com/location70891337.jpg 06 16 12 58 06 http://www.plessis-josso.com

Siège d’une ancienne et importante seigneurie, le Plessis-Josso réalise le type complet du château 16e siècle, l’un des rares à avoir conservé son enceinte extérieure. L’édifice à plan rectangulaire, inclus dans une enceinte fortifiée, présente sur sa façade sud une tourelle polygonale. La façade sud du logis est ouverte de lucarnes triangulaires dont l’une a conservé sa décoration gothique, ainsi que des fenêtres à meneaux de pierre et à linteaux en accolade. La tourelle d’escalier polygonale protège la porte d’entrée entourée d’un arc brisé mouluré qui retombe sur des colonnettes. Une accolade décore cet arc amorti par un pinacle et flanqué de deux autres. A l’est du logis se trouve un pavillon carré ajouté sous Louis XIII. La grande chapelle castrale du début du 17e siècle, a disparu. De l’ancienne avenue, on aperçoit la haute et longue courtine à parapet crênelé qui se développe depuis l’étang jusqu’à l’entrée. Du côté de l’étang, la tour d’angle flanque les courtines du sud et de l’ouest ; à l’est, le mur a disparu. Le moulin du 18e siècle, transformé en habitation, a conservé sa distribution d’époque. La circulation verticale s’effectue toujours à l’aide de petits escaliers en bois, dont celui qui conduit au comble a gardé ses balustres tournés du 18e siècle. Les murs qui clôturent les anciens jardins à l’est constituent une seconde enceinte fortifiée.

Crédits : Château du Plessis-Josso Tarif préférentiel