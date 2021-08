Le Passage Château du Passage Isère, Le Passage Visite nocturne et insolite des toitures classées du château du Passage. Château du Passage Le Passage Catégories d’évènement: Isère

Visite nocturne et insolite des toitures classées du château du Passage. Château du Passage, 17 septembre 2021 20:15, Le Passage. Journée du patrimoine 2021 Château du Passage. Sur inscription 0660092445

Vendredi 17 septembre, 20h15 Visite nocturne et insolite des toitures classées du château du Passage. * A partir de 20h15, un départ toutes les 30minutes, vous emmenera, avec la lanterne à la main, à travers les salons d’apparat puis les longs couloirs pour terminer dans le vaste grenier. Tout au long de votre visite les propriétaires vous feront partager la vie de cette demeure depuis ses premiers occupants jusqu’à nos jours. Subtilement mise en lumière pour cette occasion la charpente monumentale vous sera décrite de sa construction en passant par ses successifs confortements pour terminer par sa toute récente restauration. *

vendredi 17 septembre – 20h15 à 22h30

Tarif adulte : 10€ enfants < 16ans 8€ . Visite déconseillée aux personnes à mobilité réduite (escalier escarpés et franchissement d'obstacles) et aux jeunes enfants. 3 Départs ponctuels à 20h15 - 20h45 - 21h15. Nombre de places limité

Château du Passage 2, route de Virieu, 38490 Le Passage, Auvergne-Rhône-Alpes Le Passage 38490 Isère

06 60 09 24 45 http://chateau-du-passage.jimdo.com

Dominant de sa terrasse la vallée de la Bourbre et offrant la vue sur la Chartreuse, cet immense édifice de plus de 1000m² au sol est une construction typiquement dauphinoise avec son impressionnante toiture de tuiles écailles. Le parc et ses arbres plusieurs fois centenaires sauront vous charmer par leurs immenses frondaisons. Une promenade aux alentours vous fera découvrir l’étang mystérieux dont a parlé le poète Henri Dérieux né dans ce domaine magique qui a bercé son enfance au début du XXe siècle. Les propriétaires vous feront découvrir en leur compagnie les nombreuses pièces de réception de cet édifice du XVIIe siècle.

