Exposition : « Sur les traces du ruisseau d’Ars » Château du parc Peixotto, 18 septembre 2021 07:00, Talence. Journée du patrimoine 2021 Château du parc Peixotto. Gratuit

18 et 19 septembre Exposition : « Sur les traces du ruisseau d’Ars » * L’exposition retrace l’histoire du ruisseau d’Ars, aujourd’hui canalisé ; le ruisseau coule des jours heureux dans la pièce d’eau du Jardin botanique. L’exposition retrace l’histoire et le tracé du ruisseau d’Ars répertorié dans les archives aux époques antique et médiévale qui, depuis sa source, traverse plusieurs communes de la métropole avant de se jeter dans la Garonne. Aujourd’hui canalisé, le ruisseau d’Ars coule des jours heureux dans la pièce d’eau du Jardin botanique du parc Peixotto. Le ruisseau d’Ars, petit affluent de la Garonne long de 8,3km, prend sa source à Pessac, traverse les communes de Talence et de Bègles puis se jette dans l’Eau Bourde à l’Estey Sainte-Croix près de la gare Saint-Jean. La vallée du ruisseau d’Ars est un des plus anciens axes de développement. Aujourd’hui canalisé et enterré, il traverse Talence d’est en ouest. Sur ces traces, la diversité des patrimoines se révèle témoin des évolutions d’une histoire urbaine à laquelle le ruisseau est entièrement lié.

La mémoire du ruisseau d’Ars tirerait son nom des arches de l’aqueduc gallo-romain, édifié au Ier siècle après J.-C. Au Moyen Âge, le ruisseau favorise l’implantation des populations et le développement des cultures agricoles. Des congrégations religieuses et des domaines viticoles s’installent le long de son cours. Au XVIIe siècle, Talence est parsemé de grands domaines venus s’accoler au tracé du ruisseau domestiqué.

Dans la première moitié du XXe siècle, le développement de l’urbanisation talençaise entraîne la canalisation du ruisseau d’Ars, progressivement réalisée dans les années 60. *

samedi 18 septembre – 07h00 à 21h00

dimanche 19 septembre – 07h00 à 21h00

Gratuit. Entrée libre. L’accès au parc Peixotto ne nécessite pas de pass sanitaire.

Château du parc Peixotto Allée Peixotto, 33400 Talence Talence 33400 Gironde

