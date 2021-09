Talence Château du parc Peixotto Gironde, Talence Performance chorégraphique « Souffles #1 » – Christine Hassid Project Château du parc Peixotto Talence Catégories d’évènement: Gironde

Samedi 18 septembre, 16h15, 16h45, 19h00 Performance chorégraphique « Souffles #1 » – Christine Hassid Project * La rencontre de la chorégraphe Christine Hassid avec l’artiste plasticien Laurent Valera leur permet aujourd’hui de proposer « Souffles #1 », projet hybride entre arts visuels et danse contemporaine. Samedi à 16h15 et 19h, Jardin botanique du parc Peixotto

Atelier de danse tout public à 16h45 « La rencontre de la chorégraphe Christine Hassid avec l’artiste plasticien Laurent Valera permet aujourd’hui à ce duo d’artistes de proposer « Souffles #1 », projet hybride entre deux univers, celui des arts visuels et de la danse contemporaine. Le point central du décor est un voile, océan léger de matières recyclables installé à la verticale qui ondule et floute au gré des mouvements des silhouettes humaines des danseurs. Elles émergent de l’espace de la scène derrière cette œuvre réalisée par Laurent Valera mise en dynamique par l’air, rendant ainsi chaque représentation unique. Le fond sonore composé par le créateur bordelais Damien Delpech rythme la chorégraphie de ce spectacle vivant et magnifie l’impact visuel que reçoit le spectateur. » *

samedi 18 septembre – 16h15 à 16h40

samedi 18 septembre – 16h45 à 17h45

samedi 18 septembre – 19h00 à 20h00

Gratuit. Entrée libre. L’accès au parc Peixotto ne nécessite pas de pass sanitaire.

Château du parc Peixotto Allée Peixotto, 33400 Talence Talence 33400 Gironde

