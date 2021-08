Les Brouzils Château du Ligny Les Brouzils, Vendée Exposition de véhicules anciens Château du Ligny Les Brouzils Catégories d’évènement: Les Brouzils

Exposition de véhicules anciens Château du Ligny, 18 septembre 2021 14:00, Les Brouzils. Journée du patrimoine 2021 Château du Ligny. Gratuit

18 et 19 septembre Exposition de véhicules anciens * Outre une exposition d’une importante collection de voitures anciennes, seront associés à ces journées, des activités inhérentes à l’automobile, en particulier la conversion des véhicules thermiques en électrique ou hydrogène. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 19h00

Entrée libre

Château du Ligny Place Pierre Monnereau 85260 Les Brouzils Les Brouzils 85260 Vendée

https://cibul.s3.amazonaws.com/location34273515.jpg 06 71 06 23 82 https://patrimoinebrouzilien.centerblog.net

Crédits : Grasla Auto Rétro (sous licence libre) Gratuit A.S.P.B. (licence libre)

