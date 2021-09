Heiligenstein Château du Landsberg Bas-Rhin, Heiligenstein Animations dans un château fort de la fin du XIIe siècle Château du Landsberg Heiligenstein Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Heiligenstein

Animations dans un château fort de la fin du XIIe siècle Château du Landsberg, 19 septembre 2021 10:00, Heiligenstein. Journée du patrimoine 2021 Château du Landsberg. Gratuit

Dimanche 19 septembre, 10h00 Animations dans un château fort de la fin du XIIe siècle * Participez à des visites guidées au château du Landsberg, avec animations médiévales et expositions d’art et d’artisans. L’association « Les Amis du Landsberg » proposera diverses animations au château, avec des visites guidées, des ateliers de sculpture sur pierre en bas-relief, de calligraphie, frappe de monnaie en plomb ainsi qu’une exposition de sculptures. *

dimanche 19 septembre – 10h00 à 17h00

*

Gratuit. Entrée libre. Participation libre en soutien à l’association.

Château du Landsberg Landsberg, 67140 Heiligenstein Heiligenstein 67140 Bas-Rhin

https://cibul.s3.amazonaws.com/location88780988.jpg?_ts=1629797547567

Ce château fort est un haut-château avec donjon carré et un magnifique palais roman. Vous noterez un remarquable oriel en façade. Au XIIIe siècle, deux logis avec tours de flanquement sont construits à l’avant du château. Le château est remanié au XVe siècle (courtine aménagée pour les armes à feu). Le château est classé au titre des Monuments historiques en 1965.

Crédits : ©Bernard Grebille Gratuit ©User Torschti on de.wikipedia – sous licence Creative Commons

Détails Heure : 10:00 - 17:00 Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Heiligenstein Autres Lieu Château du Landsberg Adresse Landsberg, 67140 Heiligenstein Ville Heiligenstein lieuville Château du Landsberg Heiligenstein