Saverne Château du Haut-Barr Bas-Rhin, Saverne Découvrez le château surnommé «L’Œil de l’Alsace» ! Château du Haut-Barr Saverne Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Saverne

Découvrez le château surnommé «L’Œil de l’Alsace» ! Château du Haut-Barr, 18 septembre 2021 14:30, Saverne. Journée du patrimoine 2021 Château du Haut-Barr. Gratuit

Samedi 18 septembre, 14h30 Découvrez le château surnommé «L’Œil de l’Alsace» ! * *

samedi 18 septembre – 14h30 à 15h30

*

Gratuit. Entrée libre.

Château du Haut-Barr 1 Haut-Barr, 67700 Saverne Saverne 67700 Bas-Rhin

https://cibul.s3.amazonaws.com/location88491137.jpg 03 88 91 80 47 http://www.tourisme-saverne.fr

Le Château du Haut-Barr, surnommé « L’Œil de l’Alsace », est construit sur trois rochers à 470 mètres d’altitude. C’est un château médiéval en ruine du XIIe siècle. Il occupe une position stratégique entre le plateau lorrain et la plaine d’Alsace.

Le château actuel fut édifié en 1583 par Jean de Manderscheid. La passerelle du Pont du Diable, accessible par escalier, relie deux rochers. Célèbre par sa légende, sa traversée est particulièrement impressionnante. Profitez de la superbe vue et tentez d’apercevoir la flèche de la Cathédrale de Strasbourg !

Crédits : ©Auteur inconnu – sous licence Creative Commons Gratuit ©Office de Tourisme du Pays de Saverne

Détails Heure : 14:30 - 15:30 Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Saverne Autres Lieu Château du Haut-Barr Adresse 1 Haut-Barr, 67700 Saverne Ville Saverne lieuville Château du Haut-Barr Saverne