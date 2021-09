Nantes Château du Grand Blottereau Nantes Loire-Atlantique, Nantes Visites guidées du Château du Grand Blottereau Château du Grand Blottereau Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Dimanche 19 septembre, 09h30, 14h00 Visites guidées du Château du Grand Blottereau * Visites guidées partielles du Château du Grand Blottereau : vestibule d’entrée, la galerie à claire-voie, l’antichambre et la chapelle, aile est. *

dimanche 19 septembre – 09h30 à 11h30

dimanche 19 septembre – 14h00 à 16h30

Se présenter à l’accueil pour l’obtention d’un billet numéroté. Groupe de 12 personnes maximum. Départs toutes les 1/2 heures. Pass sanitaire obligatoire sauf moins de 18 ans.

Visites guidées partielles du Château du Grand Blottereau : vestibule d'entrée, la galerie à claire voie, l'antichambre et la chapelle, aile est.

