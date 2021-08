Vouneuil-sur-Vienne Château du Fou Vienne, Vouneuil-sur-Vienne Visitez les parcs et jardins du château du Fou Château du Fou Vouneuil-sur-Vienne Catégories d’évènement: Vienne

Visitez les parcs et jardins du château du Fou Château du Fou, 18 septembre 2021 14:00, Vouneuil-sur-Vienne. Journée du patrimoine 2021 Château du Fou. Gratuit

18 et 19 septembre Visitez les parcs et jardins du château du Fou * Comme chaque année depuis plus de 20 ans, nous vous recevrons pour une visite commentée des parcs et jardins. En fonction du temps et du thème de cette annnée, nous vous réserverons des surprises. Nous vous invitons à consulter le site chateaudufou.com pour commencer à découvrir l’histoire du chateau du Fou. Bien évidemment, nous respecterons les conditions sanitaires qui nous seront recommandées. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h30

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Gratuit.

Château du Fou Route de Vouneuil – Dissay, 86210 Vouneuil-sur-Vienne Vouneuil-sur-Vienne 86210 Vienne

Le Château du Fou, placé sur une colline crayeuse à gauche de la Vienne, se compose d’un grand corps de logis, aspecté au midi, avec deux ailes en retour d’équerre. Il était flanqué, aux angles, de fortes tours, ainsi que deux autres tours de moindre dimension qui défendent l’entrée, percée dans l’aile orientale, le tout entouré de fossés larges et profonds, dont les parois en belle pierre donnent un grand air à ce vieux manoir. Lors de la dernière guerre, en août 1944, un violent bombardement anglais l’a gravement endommagé.

