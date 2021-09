Heyrieux Château du Colombier, Heyrieux Heyrieux, Isère Entrez dans l’intimité de ce château du XVe siècle… Château du Colombier, Heyrieux Heyrieux Catégories d’évènement: Heyrieux

Isère

Entrez dans l’intimité de ce château du XVe siècle… Château du Colombier, Heyrieux, 18 septembre 2021 10:00, Heyrieux. Journée du patrimoine 2021 Château du Colombier, Heyrieux. Gratuit

Samedi 18 septembre, 10h00 Entrez dans l’intimité de ce château du XVe siècle… * Le château du Colombier, monument offrant des vestiges des XVe et XVIe siècles, ouvre exceptionnellement ses portes.

Pour la première fois, venez découvrir ce qu’il cache (cour intérieure, chapelle, étables transformées en musée…) et laissez-vous conter l’Histoire d’Heyrieux par les passionnés du Club Recherche et Communication.

En vous promenant dans les jardins, vous pourrez admirer une exposition des peintures et sculptures d’artistes locaux. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

*

Entrée libre, parking gratuit à proximité.

Château du Colombier, Heyrieux chemin du Colombier, heyrieux Heyrieux 38540 Isère

https://cibul.s3.amazonaws.com/location40802832.jpg

Le château du Colombier, fief indépendant, offre encore des vestiges intéressants des XVe et XVIe siècles, malgré de nombreuses « restaurations ».

Crédits : ® Mairie d’Heyrieux Gratuit ® Château du Colombier, Heyrieux

Détails Heure : 10:00 - 18:00 Catégories d’évènement: Heyrieux, Isère Autres Lieu Château du Colombier, Heyrieux Adresse chemin du Colombier, heyrieux Ville Heyrieux Age maximum 99 lieuville Château du Colombier, Heyrieux Heyrieux