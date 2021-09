Bosmie-l'Aiguille Château du Boucheron Bosmie-l'Aiguille, Haute-Vienne Découvrez le château et le parc qui accueillent la mairie de Bosmie-l’Aiguille Château du Boucheron Bosmie-l'Aiguille Catégories d’évènement: Bosmie-l'Aiguille

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Gratuit. Visite accompagnée de l’intérieur. Accès libre des extérieurs.

Château du Boucheron Parc du Boucheron, 87110 Bosmie-l’Aiguille Bosmie-l’Aiguille 87110 Haute-Vienne

https://cibul.s3.amazonaws.com/location10538378.jpg?_ts=1629805520240 05 55 39 00 49 http://mairie-bosmie.fr

Bâtisse du XIXe siècle réalisée en briques et en pierres. Des peintures sur toiles rapportées d’Italie ornent les plafonds : elles représentent des scènes de mythologie grecque. Le plafond du hall est orné de fresques en trompe-l’oeil. Le parc paysager du Boucheron, présente des arbres centenaires et un point de vue remarquable, notamment sur Limoges.

