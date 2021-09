Bourg-des-Comptes Château du Boschet Bourg-des-Comptes, Ille-et-Vilaine Visite guidée du Château du Boschet et Exposition Château du Boschet Bourg-des-Comptes Catégories d’évènement: Bourg-des-Comptes

Journée du patrimoine 2021

18 et 19 septembre Visite guidée du Château du Boschet et Exposition * Le château du Boschet est une demeure privée du XVIIè siècle classée Monument Historique. Elle est ouverte à la visite tout l’été et notamment pour les journées du patrimoine. Les visites guidées proposées pour l’occasion permettent de découvrir l’art de vivre du siècle de Louis XIV et de partager avec ses propriétaires leur passion pour ce monument historique.

Une exposition du peintre Tony Guillois sera en accès libre dans les communs du château.

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Tarif : 10€ par adulte, gratuit pour les moins de 18 ans / Horaires : Visites à partir de 14h.

Château du Boschet 35890, Bourg-des-Comptes Bourg-des-Comptes 35890 Ille-et-Vilaine

Le château du Boschet a été édifié entre 1660 à 1680 pour Pierre de Lescouët, premier chambellan du duc d’Orléans, en remplacement de l’ancien manoir. Il est composé d’un grand corps de logis rectangulaire, de plan double en profondeur, comportant un rez-de-chaussée et un étage avec toiture à la Mansart et quatre pavillons d’angle montés sur trompe. Du côté ouest, le château est bordé de deux bâtiments moins élevés construits en retour d’équerre, l’un servant de chapelle, l’autre d’archives. A l’intérieur du château se trouve un magnifique escalier monumental à balustres de pierre blanche. Une seconde campagne de travaux, entre 1720 et 1740, voit la réfection complète de l’intérieur du logis, complété par deux ailes indépendantes en retour d’équerre, à l’ouest, se terminant en corps arrondis, comprenant l’une la chapelle, l’autre un espace de service. Au cours des années 1740-1750 a été créé un jardin ordonnancé intégrant orangerie et communs. Les communs sont formés de trois ailes disposées en U ; ils témoignent d’un souci d’architecture et d’intégration à l’environnement avec les hautes arcades en plein-cintre qui intègrent les fenêtres ; la charpente en bois est d’origine. L’ensemble n’a subi que très peu de modifications au 19e siècle.

