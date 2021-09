Ozenay Château d'Ozenay Ozenay, Saône-et-Loire Visite guidée des extérieurs du Château d’Ozenay Château d’Ozenay Ozenay Catégories d’évènement: Ozenay

Visite guidée des extérieurs du Château d’Ozenay Château d’Ozenay, 18 septembre 2021 10:30, Ozenay. Journée du patrimoine 2021 Château d’Ozenay. Gratuit

18 et 19 septembre Visite guidée des extérieurs du Château d’Ozenay * Découverte de l’histoire du Château d’Ozenay et de son évolution architecturale . Animation autour de Jean de La Fontaine *

samedi 18 septembre – 10h30 à 11h30

samedi 18 septembre – 15h00 à 16h00

dimanche 19 septembre – 10h30 à 11h30

dimanche 19 septembre – 15h00 à 16h00

Château d’Ozenay Le Bourg 71700 Ozenay Ozenay 71700 Saône-et-Loire

https://cibul.s3.amazonaws.com/location92428669.jpg http://www.fappah.org/f43-art-patrimoine-ozenay

Le château d’Ozenay est situé près de Tournus sur la commune d’Ozenay en Saône-et-Loire, au bord du ruisseau de la Natouze. Le château fait l’objet d’un classement au titre des monuments historiques depuis novembre 1997. L’ensemble du colombier des dépendances et du jardin fait l’objet d’un classement au titre des monuments historiques depuis mars 2005.

Le château, partiellement couvert de laves, comprend un corps de logis orienté nord-sud, flanqué à ses deux extrémités de deux tours carrées côté est et deux ailes côté ouest. L’aile nord, inachevée, se termine par un pignon percé de deux portes-fenêtres, tandis que celle du sud se termine par une grosse tour ronde.

