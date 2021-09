Mesnils-sur-Iton Château d'Hellenvilliers Eure, Mesnils-sur-Iton Visite guidée du château d’Hellenvilliers Château d’Hellenvilliers Mesnils-sur-Iton Catégories d’évènement: Eure

Visite guidée du château d’Hellenvilliers Château d’Hellenvilliers, 18 septembre 2021 14:00, Mesnils-sur-Iton. Journée du patrimoine 2021 Château d’Hellenvilliers. Tarif préférentiel

18 et 19 septembre Visite guidée du château d’Hellenvilliers * *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Durée : 50 min env, 4€, gratuit <18 ans.

Château d’Hellenvilliers Le château, Granvilliers, 27240 Mesnils-sur-Iton Mesnils-sur-Iton 27240 Grandvilliers Eure

06 80 24 31 00

chateau 16eme , 17eme , 18eme en briques et pierres qui a hébergé Henri IV avant la bataille d’Ivry

