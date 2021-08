Château d’Hauterives Château d’Hauterives, 17 septembre 2021 12:00, Argentré.

Journée du patrimoine 2021 Château d’Hauterives. Tarif habituel Handicap moteur

17 – 19 septembre

Château d’Hauterives

Visite des abords du château et de ses dépendances. Anciennes écuries, pigeonnier, chapelle, le jardin et son puits. Vidéo projection des travaux de restaurations du château. Visite et histoire par QR codes. N’oubliez pas votre smartphone ! Jardin à la française de roses et de buis.

vendredi 17 septembre – 12h00 à 19h00

samedi 18 septembre – 12h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 12h00 à 19h00

Entrée libre. Sans réservation. 5 € adulte, gratuit -12 ans..



Château d’Hauterives Allée d’Hauterives, 53210 Argentré Argentré 53210 Mayenne

https://cibul.s3.amazonaws.com/location74376388.jpg 02 43 66 90 50

Château datant de 1109 remanié dans sa forme actuelle en 1737 et restauré entièrement en 2007. Outre le château, il comporte une chapelle dédiée à Notre-Dame de la Délivrance. En plus de son enceinte avec ses douves et murs de soutènement, d’un pavillon isolé du 18° siècle, on peut admirer son jardin à la française en terrasse, clos de murs et ses tours ainsi que l’ abri du puits central. Le tout, ainsi que le bois et les grandes allées du parc sont inscrits à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques.

