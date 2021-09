Hastingues Château d'Estrac Hastingues, Landes Visite privée au cœur de l’histoire du château Château d’Estrac Hastingues Catégories d’évènement: Hastingues

18 et 19 septembre Visite privée au cœur de l’histoire du château * Les propriétaires du château sont heureux de vous accueillir au domaine d’Estrac afin de vous faire decouvrir ses parcs toujours en évolution. L’objectif est d’obtenir, dans le futur, la certification de Jardin Remarquable. Nous vous proposerons également une visite des salons privés interieurs avec les proprietaires en petit groupe. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 19h00

Gratuit. Réservation possible.

Château d’Estrac 43 place du Général de Monsabert, 40300 Hastingues Hastingues 40300 Landes

https://cibul.s3.amazonaws.com/location8819358.jpg 05 58 73 12 20 https://www.facebook.com/chateau.destrac

Domaine privé situé au centre de la superbe bastide XIVe siècle d’Hastingues, à la limite des Landes, du Béarn et du Pays-Basque. Cette résidence privée vous ouvre ses portes pour vous faire découvrir sa renaissance après une longue période de sommeil. Les propriétaires actuels souhaitent inscrire à nouveau ce château XVIIIe sur des bases fortifiées du XIVe au centre de la bastide d’Hastingues surplombant les gaves réunis. Vous y découvrirez les trois périodes de construction du château, depuis sa période médiévale jusqu’à aujourd’hui, avec ses salons XVIIIe et Empire… Le jardin vous sera également ouvert pour une balade plaisante au milieu des rosiers anciens parfumés.

