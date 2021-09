Esquelbecq Château d'Esquelbecq Esquelbecq, Nord Visite du Château d’Esquelbecq : des salons historiques à l’aile reconstruite après la chute du donjon Château d’Esquelbecq Esquelbecq Catégories d’évènement: Esquelbecq

Visite du Château d'Esquelbecq : des salons historiques à l'aile reconstruite après la chute du donjon Château d'Esquelbecq, 18 septembre 2021

18 et 19 septembre Visite du Château d’Esquelbecq : des salons historiques à l’aile reconstruite après la chute du donjon * Le château d’Esquelbecq, joyau de la Renaissance flamande reprend vie grâce à la famille propriétaire depuis 3 générations et aux bénévoles de l’association. Vous visiterez une partie du rez-de-chaussée : des salons meublés, un salon de réception en restauration et la grande salle de l’effondrement avec l’exposition historique et architecturale (audio et vidéo).

Le long des douves, ne manquez pas le jardin fruitier et le potager avec sa serre à vigne.

Des animations seront organisées pour les grands et les petits avec la participation des éditions “Vous êtes ici” Réservation en ligne recommandée

https://chateau-esquelbecq.com/infos-pratiques/

Samedi et dimanche de 10 à 18h

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

10 euros château-jardin-parc, gratuit pour les moins de 12 ans

Château d'Esquelbecq 10 place Bergerot – 59470 Esquelbecq

06 73 44 06 66 http://www.chateau-esquelbecq.com

A 60 km au nord de Lille, au coeur des Hauts de Flandre, le Château d’Esquelbecq est l’un des derniers joyaux flamands. Ses douves, ses tours, son colombier du XVIIe siècle et surtout ses jardins flamands Renaissance font de cette propriété un site d’exception, classé Monument historique.

