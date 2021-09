Plobsheim Château des Zorn Bas-Rhin, Plobsheim Atelier contes à la bibliothèque Château des Zorn Plobsheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Atelier contes à la bibliothèque Château des Zorn, 18 septembre 2021 14:00, Plobsheim. Journée du patrimoine 2021 Château des Zorn. Gratuit

18 et 19 septembre Atelier contes à la bibliothèque * *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Gratuit. Entrée libre.

Château des Zorn 16 rue du Général Leclerc, 67115 Plobsheim Plobsheim 67115 Bas-Rhin

A l’endroit appelé « Meyergarten » se trouve la maison « De Gail ». A cet endroit, s’élevait autrefois un château médiéval, entouré d’un fossé alimenté par le Dorfgiessen. Ce fossé est toujours visible dans la partie nord est de la propriété. Cet ancien château fortifié possédait deux tours d’angle reconnaissables sur d’anciennes cartes d’archives. Il était habité par des familles nobles dont l’identité n’est pas avérée avec certitude. On évoque les Heimburg de Plobsheim, également un certain Paul Mossung et les Zum Treubel… Les Zorn construisent le nouveau château de style Renaissance de 1588 à 1590, non loin de l’ancien. Sans doute des pierres de taille de l’ancien château ont-elles été récupérées pour construire les fondations, accélérant de ce fait sa destruction. Cette grande demeure est éclairée par des fenêtres à meneaux aux encadrements moulurés. Elle présente des pignons élevés amortis par des boules et un oriel sur l’angle nord-est. Une canonnière au rez-de–chaussée témoigne d’une époque troublée. Le solin du mur, les encadrements de soupiraux, les chaînes d’angle portent de nombreuses marques de tâcheron.

