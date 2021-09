Champéon Château des Vaux 53640 Champéon Champéon, Mayenne Journées du Patrimoine Château des Vaux 53640 Champéon Champéon Catégories d’évènement: Champéon

Journées du Patrimoine Château des Vaux 53640 Champéon, 18 septembre 2021, Champéon. Gratuit

18 et 19 septembre Journées du Patrimoine * *

samedi 18 septembre – 10h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 16h00

Château des Vaux 53640 Champéon, Champéon, Mayenne

06 84 19 35 83

A l’écart du bourg de Champéon, le château des Vaux est un site remarquable façonné depuis le 13ème siècle par les propriétaires qui s’y sont succédés. Il tire son nom d’une des plus puissantes et des plus illustres familles du Maine. La chapelle, placée sous l’invocation de Saint Thomas, évêque de Cantorbéry possède des peintures murales exceptionnelles, composées de 3 décors différents peitns entre la seconde moitié du 13ème siècle et la seconde moitié du 15ème siècle. Seront ouverts à la visite : les extérieurs et la chapelle en présence des propriétaires.

