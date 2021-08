Verteuil-d'Agenais Château des Vallons Lot-et-Garonne, Verteuil-d'Agenais Visitez le château des Vallons Château des Vallons Verteuil-d'Agenais Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Visitez le château des Vallons Château des Vallons, 17 septembre 2021 10:00, Verteuil-d'Agenais Journée du patrimoine 2021 Tarif habituel 0770030681

17 – 19 septembre Visitez le château des Vallons * *

vendredi 17 septembre – 10h00 à 12h00

vendredi 17 septembre – 14h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

*

Visite guidée sur réservation en petits groupes. 10 euros par personne.

Château des Vallons Le bourg, 47260 Verteuil-d'Agenais Visite guidée sur réservation en petits groupes. 10 euros par personne.

