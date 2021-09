Cap-d'Ail Château des terrasses Alpes-Maritimes, Cap-d'Ail Siestes littéraires avec la compagnie Biagini Château des terrasses Cap-d'Ail Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Siestes littéraires avec la compagnie Biagini Château des terrasses, 18 septembre 2021 13:30, Cap-d'Ail Journée du patrimoine 2021 Château des terrasses. Gratuit|Sur inscription 04 93 78 02 33, evenements@cap-dail.fr, http://www.cap-dail.com

18 et 19 septembre Siestes littéraires avec la compagnie Biagini * Dans le décor bucolique du parc du Château des Terrasses, la compagnie Biagini vous invite à un moment de rêverie avec des lectures de textes d’auteurs emblématiques, qui ont séjourné à Cap d’Ail et aux alentours.

Les siestes littéraires seront suivies de la visite du Château des Terrasses. Découvrez le charme de la Belle Époque à travers l’histoire de la villa construite vers 1890. Sa beauté donne au lieu la sensation de découvrir une pierre précieuse patinée et forgée par le temps. Le jardin est un havre de paix parfumé par les essences méditerranéennes et exotiques. *

samedi 18 septembre – 13h30 à 16h00

dimanche 19 septembre – 13h30 à 16h00

Dans le respect des mesures sanitaires en vigueur

Château des terrasses 1 av du Général de Gaulle Cap d’ail Cap-d’Ail 06320 Alpes-Maritimes

https://cibul.s3.amazonaws.com/null http://www.cap-dail.fr

Dans un parc de verdure d’environ 2000 m2, le Château des Terrasses résolument tourné vers la mer offre une vue exceptionnelle. Construit en 1890, il vient d’être restauré à l’identique, son confort et sa beauté d’une rare perfection donne au lieu la sensation de découvrir une pierre précieuse patinée et forgée par le temps.

Crédits : @ville de Cap d'Ail

