Situé sur une butte au pied du Môle, construit au XIIIe siècle vers 1260 par Pierre II, et sa fille Béatrice de Faucigny. Il est le seul exemple subsistant de l’architecture militaire savoyarde du Moyen Age en pays de Savoie. Ce vaste bâtiment orienté Est-Ouest correspond au plan régulier dit de «carré savoyard»: un quadrilatère ayant à chaque angle une tour cylindrique. Il ne reste que deux tours d’angle, reliées par une courtine de 18 mètres à l’Est. Sur le mur Sud on peut observer une fenêtre gothique à double ogive murée, correspondant probablement à la salle d’apparat du château.

Successivement demeure seigneuriale puis résidence comtale, il devient siège de châtellenie, suite à l’incendie de 1392 qui détruisit les logements.

A partir du XVIe siècle, le château est transformé en prison, ce qui lui épargnera la ruine. Il garde cette affectation jusqu’en 1934 et durant la seconde guerre mondiale.

