Pontivy

Visites-découvertes du château des Rohan Château des Rohan, 18 septembre 2021 10:30, Pontivy. Journée du patrimoine 2021 Château des Rohan. Gratuit|Sur inscription

18 et 19 septembre Visites-découvertes du château des Rohan * Les récentes péripéties traversées par cet imposant édifice ont permis, grâce aux études de chercheurs, fouilles archéologiques et travaux de restauration, d’actualiser la connaissance du site. A l’occasion des journées européennes du patrimoine, les médiateurs vous livrent une vision renouvelée de l’histoire du château des Rohan.

Laissez-vous conter la petite et la grande histoire du monument devant ses imposantes façades qui ont beaucoup à vous dire ! Le protocole de sécurité du site ne permettra pas de découvrir les intérieurs, mais ces visites de 45 minutes seront à n’en pas douter une bonne mise en bouche avant de plus grandes découvertes, dès que les conditions seront réunies ! Informations : Office de tourisme au 02 97 25 04 10 *

samedi 18 septembre – 10h30 à 17h30

dimanche 19 septembre – 10h30 à 17h30

Inscription sur place au stand “visites guidées” devant l’entrée du château. Nombre de places limité. Port du masque obligatoire.

Château des Rohan 63 rue du Général de Gaulle, 56300, Pontivy Pontivy 56300 Morbihan

Le château occupe l’extrémité d’un promontoire et forme un quadrilatère avec tours d’angle, le tout entouré de fossés secs. L’ensemble des constructions remonte au 15e siècle, avec quelques adjonctions et transformations postérieures. C’est vers 1485 qu’il fut construit par le vicomte Jean de Rohan. Les mâchicoulis sont en granit, à accolades avec consoles à triple assises. Le chemin de ronde est crénelé et couvert. L’accès à la cour intérieure s’effectue par un pont dormant qui a remplacé le pont-levis. La face ouest présente le corps de logis et est flanquée de deux grosses tours. A l’étage du chemin de ronde, ajout au 16e siècle de lucarnes à frontons aigus. L’aile en retour, au nord, présente des dispositions particulières en façade pour faciliter l’écoulement des eaux. Dans le prolongement du corps de logis, des gradins conduisent à la chapelle en terrasse. Au 18e siècle, modification des façades sur cour.

