Ille-et-Vilaine

Visite accompagnée par la musique bretonne – Château des Onglées Château des Onglées, 19 septembre 2021 13:00, Acigné

Dimanche 19 septembre, 13h00 Visite accompagnée par la musique bretonne – Château des Onglées * à partir de 14h : déambulation dans le parc au rythme de la musique bretonne

à 15h : visite commentée du château et du parc par un membre de la famille

à 16h : musique et danse pour tous danseurs

à 16h30 : visite commentée du château et du parc par un membre de la famille

à 17h : musique *

dimanche 19 septembre – 13h00 à 19h00

​ Tarif simple – Adulte : 5 € – Enfant (12-17 ans) : 4€ ​ Tarifs réduits : famille nombreuse et famille de militaire (sur présentation d’un justificatif) – Adulte : 4€, – Enfant : 3 €

Château des Onglées lieu dit les Onglées 35690 Acigné Acigné 35690 Les Onglées Ille-et-Vilaine

Aux portes de Rennes, dans un écrin de verdure, ce château est inscrit à l’inventaire des Monuments Historiques depuis 2012. Les propriétaires actuels sont les descendants directs de l’édificateur du domaine des Onglées. Découvrez cette demeure d’un parlementaire breton qui choisit les bords de la Vilaine pour construire sa résidence à la campagne. Il fit ériger le château au XVIIè siècle et dessina un parc à la française. Le tracé des allées et des douves converge vers le miroir d’eau. Le mail permet d’imaginer ces dames se promenant en discutant de leurs sujets favoris (les écrits de Monsieur de La Fontaine ou la dernière robe à la mode de Versailles). Les arbres centenaires abritent les oiseaux qui égaient par leurs pépiements nos promenades.

La chapelle originale par sa forme carrée et ses peintures sur bois ressemble à nulle autre.

