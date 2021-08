Ducey-les-Chéris Château des Montgommery de Ducey Ducey-Les Chéris, Manche Visite libre du château des Montgommery de Ducey Château des Montgommery de Ducey Ducey-les-Chéris Catégories d’évènement: Ducey-Les Chéris

17 et 18 septembre Visite libre du château des Montgommery de Ducey * Le château des Montgommery, toute une histoire… Le château de Ducey est situé sur les bords de la Sélune. Classé Monument Historique, il fut édifié dans les vingt premières années du XVIIe siècle sous le règne de Henri IV, par Gabriel II de Montgommery, le fils du régicide. ​

De superbes plafonds ornés de peintures, d’imposantes cheminées et un escalier monumental témoignent d’un projet architectural ambitieux et novateur dû à un puissant seigneur protestant dont la famille a marqué l’Histoire de France. Une scénographie et des panneaux d’interprétation accompagnent la visite libre. *

vendredi 17 septembre – 10h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

3€.

Château des Montgommery de Ducey Rue du Général Leclerc, Ducey, 50220 Ducey-les-Chéris Ducey-les-Chéris 50220 Ducey Manche

https://cibul.s3.amazonaws.com/location50313888.jpg 02 33 60 21 53 http://www.ducey-tourisme.com

Le château du XVIIe siècle, est l’œuvre de Gabriel II de Montgommery, le fils de Gabriel Ier dit «le Régicide». Le château abrite un escalier monumental, deux imposantes cheminées richement ornées ainsi que des plafonds à la française et un plafond à caissons à l’italienne, caractéristique de l’art de la Renaissance. Ce château illustre un projet ambitieux et novateur de l’époque des guerres de religion. Exposition de la maquette du château (essai de restitution du château vers 1840)

Lieu Château des Montgommery de Ducey Adresse Rue du Général Leclerc, Ducey, 50220 Ducey-les-Chéris Ville Ducey-les-Chéris