Regard sur un demi-siècle de Jazz Château des Hommeaux, 18 septembre 2021 10:00, Combrée.

Journée du patrimoine 2021 Château des Hommeaux. Gratuit Handicap moteur

18 et 19 septembre

Regard sur un demi-siècle de Jazz

*

Exposition exceptionnelle sur l’histoire du jazz de la fin du XIXe siècle aux

années 1950, en France et aux États-Unis. Collection privée. Documents et

objets vintage.

Possibilité de parking dans l’allée des Hommeaux

*

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

*

Conditions sanitaires à respecter



Château des Hommeaux 6 montée des Hommeaux, 49520 Combrée Combrée 49520 Maine-et-Loire

https://cibul.s3.amazonaws.com/location85717281.jpg 02 41 94 22 55 http://patrimoineduhautanjouavaloriser.fr

Château des Hommeaux à Combrée (Ombrée d’Anjou). Maine et Loire. Ce château fait suite à un ancien logis avec tour dont on trouve la trace dès le XVIIème siècle. En 1793, son propriétaire, Piel de la Porte est accusé d’avoir mené avec François Poilièvre de Combrée une des premières rébellions chouannes du secteur contre la levée en masse de 300 000 hommes décrétée par la Convention. Lors de l’attaque par les troupes de la garde nationale, on coupa l’oreille de François Poilièvre, blessé, pour vérifier s’il était encore vivant avant de l’emmener à la prison de Candé où il mourut exsangue. Arrêtés, les 22 autres jeunes qui participaient au soulèvement seront guillotinés ; Piel de la Porte arrive à s’échapper, est caché et protégé par des habitants du bourg puis dénoncé ; il sera emprisonné avant d’être guillotiné aux Ponts de Cé et sa demeure, réquisitionnée, vidée de son contenu. En 1818, ses héritiers la vendront à la famille de François Poilièvre dont les descendants y habitent encore aujourd’hui. Au tout début du XXème siècle, L’édifice a fait l’objet d’une extension à l’est et au nord et de nouvelles dépendances ont été construites.

L’image du château des Hommeaux est aujourd’hui bien différente de celle de la Chouannerie. Siège de l’Association de Sauvegarde et de Mise en Valeur du Collège de Combrée, l’immense bâtisse en partie abandonnée située en face à une centaine de mètres, elle est un lieu d’ouverture au monde qui, en se battant contre l’état de l‘ancien collège fermé depuis 2005 redonne avec de nombreuses manifestations culturelles, une sorte de rayonnement à ce patrimoine qui mérite une belle reconversion !

Le parc des Hommeaux possède quelques belles espèces d’arbres. Parmi celles ci, en provenance d’Amérique du Nord, des Sequoia gigantea de Californie et des cyprès chauves de Virginie. On trouve également des cèdres de l’Atlas et de l’Himalaya, des chênes pédonculés, des sapins bleutés, des érables sycomores. Certaines espèces récemment plantées ont été rapportées par les actuels propriétaires de leurs séjours à l’étranger (palmiers d’Italie et d’Algérie ; Jacarondas du Népal etc..)

Crédits : ©floatingstudio.net Gratuit