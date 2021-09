Baillé Château des Flégés Baillé, Ille-et-Vilaine Visite libre du parc du Château des Flégés Château des Flégés Baillé Catégories d’évènement: Baillé

Ille-et-Vilaine

Visite libre du parc du Château des Flégés Château des Flégés, 18 septembre 2021 14:00, Baillé. Journée du patrimoine 2021 Château des Flégés. Gratuit

18 et 19 septembre Visite libre du parc du Château des Flégés * Les seigneurs des Flégés apparaissent dès la fin du 11ème siècle. La cour du château est bordée au nord par une balustrade de granit qui la sépare de l’étang et au sud par un jardin surélevé. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

*

Château des Flégés Les Flégés, 35460, Baillé Baillé 35460 Ille-et-Vilaine

https://cibul.s3.amazonaws.com/null http://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/chateau/5a816e01-1561-4fb4-a339-16f37db1cd22 Crédits : Office de tourisme Couesnon Marches de Bretagne Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Baillé, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Château des Flégés Adresse Les Flégés, 35460, Baillé Ville Baillé lieuville Château des Flégés Baillé