Visite et découverte des 2000 ans d’Histoire du Château des Essarts Château des Essarts, 18 septembre 2021 14:00, Essarts-en-Bocage.

Journée du patrimoine 2021 Château des Essarts. Tarif préférentiel https://www.chateau-des-essarts.com/reservations/

18 et 19 septembre

Visite et découverte des 2000 ans d’Histoire du Château des Essarts

*

Du temps de la Gaule à nos jours, en passant par le XIIème siècle, la Renaissance et le XIXème siècle, notre guide vous raconte tous les temps forts ayant marqué ce site. Vous découvrirez, au passage, les édifices encore debout comme « la motte ou castrum », un autel sacrificiel de l’armée Romaine, ou encore l’enceinte fortifiée et la tour sarrazine, le châtelet d’entrée et son pont-levis, vestiges du premier château féodal, mais aussi le logis renaissance, et vous appercevrez le château 19 ème ( non ouvert à la visite)

Vous apprécierez sans nul doute vous balader dans le parc paysagé, élaboré par les frères Bühler, célèbres architectes-paysagistes du XIXème, notamment connus pour la création du Parc du Thabor à Rennes.

Cet écrin de verdure de 25 hectares offre une promenade nature à travers les tilleuls, marronniers et autres cèdres centenaires. Un jeu de l’oie géant et quelques autres jeux d’adresse d’antan sont mis à votre disposition et sauront amuser les plus jeunes.

Activités en continu :

– Parcours Aventure ( Sur les traces de Bevan et Le Trésor des Guillery)

– Jeux D’antan

– Parcours Nature et légendes

– Le Refuge aux Oiseaux

– Parcours des Ecureuils ( Trampofilet)

Animations à Horaires Fixes :

– 16h , 17h et 18 h : Visites guidées

Tarif préférentiel via la réservation en ligne 5 € pour les plus de 12 ans (au lieu de 6 € )

Buvette et gourmandises sur place.

Site en plein air

*

samedi 18 septembre – 14h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 19h00

*

Tarif unique pour les plus de 12 ans : 6 € ( 5 € si réservation en ligne)



Château des Essarts 6 rue du Vieux Château 85140 Essarts en Bocage Essarts-en-Bocage 85140 Les Essarts Vendée

https://cibul.s3.amazonaws.com/location7333908.jpg 02 51 62 10 43 https://www.chateau-des-essarts.com/ https://www.facebook.com/Les.Essarts.Le.Chateau/

Situé entre Les Herbiers et La Roche sur Yon Ouvert en.Juillet Aout , 7 jours /7 de 14 h à 19 h/ Sept : Mer et Dim ;

De l’époque gallo-romaine àu 19 ème siècle en passant par le 12 ème et la Renaissance, découvrez l’Histoire des ruines de ce château au travers d’animations ludiques et pédagogiques. Parcours Aventure, Nature, Jeux d’antan, Spectacles et Animations pour petits et grands. Horaires et programmation sur www.chateau-des-essarts.com

Crédits : Matthieu Thabault Tarif préférentiel Licence Libre