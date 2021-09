Sierck-les-Bains Château des Ducs de Lorraine Moselle, Sierck-les-Bains Plongez dans 11 siècles d’histoire pour une découverte familiale Château des Ducs de Lorraine Sierck-les-Bains Catégories d’évènement: Moselle

Plongez dans 11 siècles d’histoire pour une découverte familiale Château des Ducs de Lorraine, 19 septembre 2021 11:00, Sierck-les-Bains. Journée du patrimoine 2021 Château des Ducs de Lorraine. Tarif préférentiel +33 (0)3 82 83 67 97

Dimanche 19 septembre, 11h00 Plongez dans 11 siècles d’histoire pour une découverte familiale * Profitez d’une visite guidée pour découvrir l’histoire d’un château devenu citadelle fortifiée ! Venez découvrir en famille les 11 siècles d’histoire de l’une des plus belles forteresses médiévales et militaires du pays des trois frontières à Sierck-les-Bains, aux portes du Luxembourg et de l’Allemagne. Résidence favorite des Ducs de Lorraine, laissez-vous en enchanter par ses tours, chemin de ronde et couloirs casematés. *

dimanche 19 septembre – 11h00 à 17h00

Tarif réduit : 3€ (groupes pas plus de 25 personnes ). Pass sanitaire obligatoire.

Château des Ducs de Lorraine Rue du Château, 57480 Sierck-les-Bains Sierck-les-Bains 57480 Moselle

https://cibul.s3.amazonaws.com/location3253297.jpg?_ts=1629366514363 03 82 83 67 97 http://www.chateau-sierck.com/

Site patrimonial emblématique de l’histoire de la Lorraine, le château, dont les éléments actuels datent des XVe et XVIIIe siècles, permet de découvrir mille ans d’histoire de la Grande Région. Il est situé dans un environnement naturel exceptionnel : méandres de la Moselle, collines avec leurs vignobles, forêts.

Crédits : ©Association du château des Ducs de Lorraine Tarif préférentiel ©Association du Château des Ducs de Lorraine

