Visites libres du musée du musée d’histoire de Nantes – Château des ducs de Bretagne Château des ducs de Bretagne, 18 septembre 2021 10:00, Nantes.

Journée du patrimoine 2021 Château des ducs de Bretagne. Gratuit

18 et 19 septembre

Visites libres du musée du musée d’histoire de Nantes – Château des ducs de Bretagne

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

Pass sanitaire obligatoire sauf moins de 18 ans.



Château des ducs de Bretagne 4, Place Marc Elder, 44000 Nantes Nantes 44000 Loire-Atlantique

https://cibul.s3.amazonaws.com/location53237710.jpg 08 11 46 46 44 http://www.chateau-nantes.fr

Construit entre 1465 et 1500 par François II puis par sa fille la duchesse Anne, le château se substitue à une forteresse du XIIIe siècle dont seule subsiste une tour polygonale dite Vieux Donjon. Flanquée de tours trapues et surdimensionnées, couvertes en terrasse et munies de mâchicoulis surbaissés, l’enceinte est caractéristique des transformations imposées à l’architecture médiévale traditionnelle par l’usage de l’artillerie lourde. Dans la cour, le Grand Logis et la Tour de la Couronne d’Or présentent, depuis 1500, une ornementation de transition entre le gothique flamboyant et la Renaissance, tandis que les autres bâtiments (Petit et Grand Gouvernement, Harnachement) témoignent de l’utilisation continue du château entre le XVIe et le XVIIIe siècles. Ils abritent un grand musée d’histoire de Nantes et du pays nantais.

L’impressionnante restauration du château marque le visiteur qui pénètre dans la cour. Une fois poussées les portes du Grand Logis, elle s’apprécie tout autant à l’intérieur dans les 32 salles où s’est glissé le musée d’histoire de Nantes. L’architecture du 15e siècle dialogue avec les 850 objets de collection et les dispositifs multimédia dans une scénographie contemporaine.

Le portrait de ville qui est présenté croise les grands moments de l’histoire européenne et mondiale, de l’édit de Nantes aux grands bouleversements du 20e siècle en passant par le commerce colonial et la traite négrière.

Photo : Espace des Jacobins © Cécile Langlois

Crédits : Régis routier Gratuit