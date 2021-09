Musique(s) des Chaînées Château des Chaînées, 18 septembre 2021 16:00, Chevregny.

Journée du patrimoine 2021 Château des Chaînées. Gratuit|Sur inscription https://www.leschainees.com/actualites

18 et 19 septembre

Musique(s) des Chaînées

Un programme de musique de chambre pour flûte, violon et piano autour de trios du XXème et XXIème siècles en miroir de deux sonates romantiques du XIXème siècle pour violon et piano et pour flûte et piano.

Jacques IBERT (1890 – 1962) : deux interludes pour flûte, violon et piano

Carl REINECKE (1824 – 1910) : Sonate pour flûte et piano « Undine » op. 167

Frédéric MALET (1975) : prélude, pavane et gigue op. 14 (création)

Johannes BRAHMS (1833 – 1897) : Sonate pour violon et piano n°2 en La Majeur op. 100

Maurice DURUFLE (1902 – 1986) : Prélude, récitatif et variations op. 3

Frédéric Malet, flûte

Stéphanie Veloso, violon

Benjamin Leclaire, piano

Ces deux concerts ont lieu dans le grand salon du château. Le parc est ouvert aux personnes ayant réservé dès 15h30.

Le jour du concert, l’entrée des véhicules est interdite dans la propriété. Merci de garer votre véhicule le long du parc sur la voie publique.

samedi 18 septembre – 16h00 à 17h30

dimanche 19 septembre – 16h00 à 17h30

nombre de places très limité (40), réservation impérative sur le site. pass sanitaire et masque exigés



Château des Chaînées 10, rue du Mont des vaches Chevregny 02000 Aisne

https://cibul.s3.amazonaws.com/location70935978.jpg https://www.leschainees.com

L’actuel château des Chaînées est le fruit de la destruction intégrale du village de Chevregny au cours de l’offensive Nivelle d’avril-juin 1917 : le premier château situé en proximité immédiate de l’église et des habitations du village fut ainsi entièrement rasé ne laissant pour seul témoignage que les restes d’un escalier à deux entrées, monté sur deux colonnes romaines.

Abandonnant les ruines de l’ancien château, les propriétaires font reconstruire une propriété dans le même domaine avec l’aide de l’architecte parisien Paul Robine. Si de nombreux châteaux du chemin des Dames furent reconstruits dans des styles pastichant ceux des XVIII et XIXème siècles, le parti retenu fut de reconstruire une bâtisse à la mode du jour dans un style proche des mouvements Arts & Crafts et Art déco.

L’architecte Paul Robine va donc s’ingénier à construire une demeure avec un sens aigu de la théâtralité, le bâtiment se laissant découvrir peu à peu en une cheminée initiatique à travers le parc. Usant d’un plan complexe et pourtant d’une rare fluidité, Paul Robine fait montre d’une obsession pour la géométrie au travers de l’utilisation omniprésente de triangles, de cercles et d’hexagones imbriqués les uns dans les autres dans l’organisation du bâti et de rapports de proportions qui confèrent au Château des Chaînées son caractère tout à la fois harmonieux et mystérieux.

Domaine privé, le château des Chaînées est ouvert exclusivement lors des journées du Patrimoine à l’occasion de concerts de musique de chambre se tenant dans le grand salon du Château et d’événements exceptionnels annoncés sur son site internet.

