Étretat Château des Aygues Étretat, Seine-Maritime Visite guidée du château des Aygues

Seine-Maritime

Visite guidée du château des Aygues Château des Aygues, 18 septembre 2021 14:00, Étretat. Journée du patrimoine 2021 Château des Aygues. Tarif préférentiel 02 35 28 92 77

18 et 19 septembre Visite guidée du château des Aygues * Visites sous la conduite des propriétaires des extérieurs et intérieurs du château des Aygues à Etretat qui garde le souvenir des nombreux séjours en Normandie des reines Marie Christine et Isabelle II d’Espagne. Une plongée dans l’histoire de l’Europe du XIXè siècle. Départ toutes les heures, de 14h à 18h (durée 1h). *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h30

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h30

7€. 9 personnes par visite. Départ toutes les heures.

Château des Aygues Route de Fécamp, 76790 Etretat Étretat 76790 Seine-Maritime

https://cibul.s3.amazonaws.com/location26504727.jpg 02 35 28 92 77 http://www.chateaulesaygues.com

Ancienne résidence balnéaire du prince Lubomirski et des reines d’Espagne Marie Christine de Bourbon-Siciles et Isabelle II. Nombreux souvenirs historiques des familles du XVIIe au XXe s. Collection de porcelaines chinoises.

© Château des aygues

Crédits : © Château des Aygues Tarif préférentiel

Détails Catégories d'évènement: Étretat, Seine-Maritime Lieu Château des Aygues Adresse Route de Fécamp, 76790 Etretat Ville Étretat