17 – 19 septembre Visite guidée du château d’Épiry * Place forte dès le XIIème siècle, elle a vu son caractère militaire renforcé par la construction, au cours du XIIIème ou XIVème, des quatre tours intégrant un donjon construit antérieurement, reliées entre elles par des murs de courtine, percées d’ouvertures de défense et entourées de douves. Dès le XVème siècle, de petites fenêtres viennent agrémenter les tours alors qu’est élevée une chapelle blottie contre la tour sud-est : sa voute à croisée d’ogives en gothique flamboyant est surmontée par les armes des Rabutin. Un peu plus tard le corps de logis encadré par les deux tours nord s’éclairait de fenêtres à meneaux, à la disposition irrégulière.

Épiry vit naître le 3 avril 1618 le sieur Roger de Bussy-Rabutin, cousin germain de Madame de Sévigné, qui se fit remarquer à la cour de Louis XIV avant d’en être chassé.

La fin de son règne voit la construction d’un important corps de logis fermant la cour au-delà des deux tours est. À cette époque également, fut abattu le mur de courtine qui reliait les deux tours sud : celui situé à l’ouest au-dessus du pont devait disparaître au XIXème siècle pour laisser la place à une élégante grille encadrée de deux lions Visites guidées extérieurs et chapelle avec accès parc et jardin *

vendredi 17 septembre – 13h00 à 19h00

samedi 18 septembre – 09h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 13h30 à 19h00

dimanche 19 septembre – 09h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 13h30 à 19h00

7€ | 3,50€ – Scolaire, étudiant | 2€ – 10 ans | 5€ – habitants de la commune de Saint-Émiland

