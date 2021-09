Visites guidées au château de Clisson Château departemental de clisson, 18 septembre 2021 10:30, Clisson.

Journée du patrimoine 2021 Château departemental de clisson. Gratuit https://billetterie.chateau-clisson.fr/content#

18 et 19 septembre

Visites guidées au château de Clisson

*

Visites guidées de 10h30 à 17h30. Horaires des visites en ligne : https://billetterie.chateau-clisson.fr

Deux thèmes de visites guidées du château sont proposés par des médiateur·rices sur réservation.

Visite flash “Les clés du château” : pour découvrir l’histoire du château en 30 minutes !

Visite flash “Quoi de neuf au château ?” : pour découvrir l’actualité du chantier en cours et les dernières études archéologiques en 30 minutes !

D’importants travaux de restauration ont actuellement cours dans le château et limitent les espaces visitables.

—

Longtemps forteresse imprenable, le château de Clisson est un modèle de château fort.

Édifié par la puissante famille de Clisson à partir du XIIe siècle, ce château devient au XVe un point stratégique protégeant la frontière du duché de Bretagne. Il est incendié pendant la guerre de Vendée. En 1807, l’artiste François-Frédéric Lemot, sensible aux ruines médiévales, achète le château afin de le préserver de la destruction totale. Le sculpteur s’inscrit ainsi comme l’un des précurseurs de la protection du patrimoine. Cet édifice a été classé en 1924 au titre de monuments historiques alors qu’il était toujours la propriété des descendants de François-Frédéric Lemot. Ces derniers l’ont cédé au Département de Loire-Atlantique en 1962. Le monument conserve toujours de nombreux exemples d’architecture défensive : archères, canonnières, assommoirs…

*

samedi 18 septembre – 10h30 à 17h30

dimanche 19 septembre – 10h30 à 17h30

*

Durée de visite : 30 min, Dernier départ de visite à 17h, réservation en ligne, pass sanitaire obligatoire..



Château departemental de clisson Place du Minage, 44190 Clisson Clisson 44190 Loire-Atlantique

https://cibul.s3.amazonaws.com/location6638825.jpg 02 40 54 02 22

Sur un éperon barré dominant la Sèvre (à sa confluence avec la Moine) et son franchissement, s’implante le château dans la 1ère moitié du XIIIème. Frontière depuis le milieu du IXe siècle entre Bretagne et royaume de France. Le connétable de Charles VI (après Dugesclin) Olivier IV de Clisson (1336-1407) fait lever l’enceinte de ville avec tours et trois portes de ville. De cette enceinte de la seconde moitié du XIVème. (reprise d’ailleurs ensuite), ne restent visibles que des vestiges (porte Saint-Jacques, tour de Cul Chaud, tour ronde.) A partir de 1460, dans le cadre général de la modernisation des fortifications de son duché qu’il sait menacées par les visées du roi de France, le duc de Bretagne, François II fait construite une seconde enceinte rectangulaire flanquée de grosses tours d’artillerie, réalisation lente du N-E au S-E à en juger par les nettes différences de styles et de caractéristiques. Le front Sud, réalisé le dernier, à la hâte semble t-il, est nettement plus moderne. Cette enceinte sera ensuite couverte par une fausse braie terrassée tout le long du flanc Sud. La courtine S de l’enceinte de François II est alors remparée pour former batterie terrassée. Lors des guerres de la Ligue vers 1590, le seigneur de Clisson (Charles d’Avaugour), après avoir pris le parti d’Henri IV, fait renforcer le frond Sud d’un couronné à trois bastions terrassés à orillons, très beau specimen des fronts bastionnés d’avant Vauban (Philippe Truttmann). Etat de conservation : Deux des bastions Sud sont bien conservés. Leurs niveaux de sols ont été remblayés si bien que certaines des canonnières ne se voient que de l’extérieur ; travaux d’entretien des parements à réaliser bien sûr et c’est là le sens de la demande de protection de la commune. Le troisième bastion (vers le S-O) est pratiquement disparu (on en a sans doute réutilisé les moellons et pierres de taille lors du percement du”passage Lemot”. Les vestiges visibles de l’enceinte urbaine nécessitent des travaux de conservation évidents en étroite liaison avec le plan de ZPPAUP. L’analyse du Comte de Berthou ci-jointe reste essentielle. Tous les efforts de recherche depuis 1910 ont bien naturellement porté sur le château proprement dit mais fort peu sur le système bastionné et l’enceinte de ville. Et les travaux d’urbanisme de la ville doivent faire preuve de vigilance suffisante là où les vestiges ne se lisent plus qu’à travers le plan de 1809 et l’archéologie. Sur ces thèmes là pourtant (enceintes médiévales et bastion”pré-Vauban”), l’intérêt essentiel de Clisson est d’être un ouvrage de synthèse comme le démontre très bien P. Truttmann ; il paraît donc judicieux de préserver cette diversité par une extension d’ISMH pour les fortifications les plus cohérentes (les deux bastions) mais aussi les rares vestiges visibles de l’enceinte du XIV, menacés.

Crédits : © Paul Pascal / Département de Loire-Atlantique Gratuit