Visites libres au Château de Châteaubriant Château départemental de Châteaubriant, 18 septembre 2021 10:00, Châteaubriant.

Journée du patrimoine 2021 Château départemental de Châteaubriant. Gratuit

18 et 19 septembre

Visites libres au Château de Châteaubriant

Visites libre et médiation spontannée de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h30.

La chapelle : La chapelle du château de Châteaubriant, fouillée entre 2004 et 2007, révèle des bâtiments successifs permettant de comprendre son évolution du XIe siècle à nos jours. Exceptionnellement ouverte en accès libre, un-e médiateur-rice vous donne les clés pour décrypter son bâti, son évolution et ses décors.

La chambre dorée : Découvrez les décors de la chambre de Françoise de Foix. L’épitaphe de Françoise de Foix est y conservée et une borne multimédia présente l’histoire et la légende de Françoise de Foix ainsi que les restaurations de la chambre dorée dans les années 1990.

Exposition Loire-Atlantique, terre de trésors : Un voyage dans l’histoire du Département, des Gaulois au début du XXe siècle. L’occasion de découvrir les métiers liés à l’étude des trésors monétaires : archéologues, restaurateurs et numismates.

Un pass sanitaire vous sera demandé (pour les visiteurs de 18 ans et plus) à l’entrée du château.

Forteresse médiévale et édifice Renaissance, le château de Châteaubriant raconte dix siècles d’histoire.

Vers 1050, le seigneur Brient érige sur ce promontoire rocheux un premier château. A partir de 1490, Françoise de Dinan, gouvernante d’Anne de Bretagne, puis Jean de Laval investissent l’ancienne basse-cour du château pour y construire une résidence Renaissance et y aménager des jardins.

Pass sanitaire obligatoire



Château départemental de Châteaubriant Place du Général de Gaulle, 44110 Châteaubriant Châteaubriant 44110 Loire-Atlantique

Forteresse médiévale et édifice de la Renaissance, le château de Châteaubriant raconte dix siècles d’histoire. Au Moyen Âge, le château de Châteaubriant est au cœur des Marches de Bretagne. Il est une place forte et défend le duché contre le royaume de France. Le donjon, les remparts, la chapelle seigneuriale et les logis de la cour médiévale témoignent encore de la puissance de cette forteresse. Au XVIe siècle, le château devient un lieu de résidence ouvert sur jardins.

Les jardins du château sont en accès libre et gratuit toute l’année. Dans le grand logis, un dispositif 3D permet de découvrir les étapes successives de la construction du château, de 1080 à nos jours. Pour la visite en autonomie, des plans et des jeux pour les enfants sont à disposition à l’accueil-boutique. Vous pouvez également télécharger l’application Baludik sur vos stores préférés et profiter de visites commentées et de jeux de pistes.

