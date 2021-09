Socculus : Duo chorégraphique Château départemental de Châteaubriant, 18 septembre 2021 12:00, Châteaubriant.

Journée du patrimoine 2021 Château départemental de Châteaubriant. Gratuit

18 et 19 septembre

Socculus : Duo chorégraphique

Dans l’art, comme dans l’architecture, l’artisanat et la géologie, le socle ramène aux notions de poids, d’ancrage, d’équilibre, mais également de fragilité. C’est un point intermédiaire entre deux éléments. Jeune compagnie

de danse nantaise qui a beaucoup travaillé sur le paysage, la compagnie Murmuration expérimente avec le duo Socculus des notions telles que : la posture sculpturale, l’étirement corporel et temporel, l’espace intermédiaire, la connexion, le point de vue du visible et de l’invisible.

samedi 18 septembre – 12h00 à 12h30

samedi 18 septembre – 17h00 à 17h30

dimanche 19 septembre – 12h00 à 12h30

dimanche 19 septembre – 17h00 à 17h30

Réservation en ligne et pass sanitaire obligatoire. Durée : 30 min.



Château départemental de Châteaubriant Place du Général de Gaulle, 44110 Châteaubriant Châteaubriant 44110 Loire-Atlantique

02 40 28 20 72

Forteresse médiévale et édifice de la Renaissance, le château de Châteaubriant raconte dix siècles d’histoire. Au Moyen Âge, le château de Châteaubriant est au cœur des Marches de Bretagne. Il est une place forte et défend le duché contre le royaume de France. Le donjon, les remparts, la chapelle seigneuriale et les logis de la cour médiévale témoignent encore de la puissance de cette forteresse. Au XVIe siècle, le château devient un lieu de résidence ouvert sur jardins.

Les jardins du château sont en accès libre et gratuit toute l’année. Dans le grand logis, un dispositif 3D permet de découvrir les étapes successives de la construction du château, de 1080 à nos jours. Pour la visite en autonomie, des plans et des jeux pour les enfants sont à disposition à l’accueil-boutique. Vous pouvez également télécharger l’application Baludik sur vos stores préférés et profiter de visites commentées et de jeux de pistes.

Gratuit