Visites guidées au Château de Châteaubriant Château départemental de Châteaubriant, 18 septembre 2021 10:30, Châteaubriant.

Journée du patrimoine 2021 Château départemental de Châteaubriant. Gratuit https://billetterie.chateau-chateaubriant.fr/content#

18 et 19 septembre

Visites guidées au Château de Châteaubriant

Visites guidées de 10h30 à 18h. Horaires des visites en ligne.

Deux thèmes de visites guidées du château sont proposés :

Visite flash “La château ” : Cette visite vous propose un panorama de l’histoire et de l’architecture du château de Châteaubriant, du Moyen Âge à aujourd’hui. Le format idéal pour une première visite au château de Châteaubriant.

Visite flash “La résidence du Duc d’Aumale dévoile ses secrets” : Jadis vaste résidence, hier hôtel de la sous-préfecture, aujourd’hui nouvel accueil du château de Châteaubriant, cette bâtisse de style Empire a bien des histoires à nous conter. Lors de cette visite ponctuée d’anecdotes, parcourez au gré de ses différents propriétaires, l’Histoire de la résidence du Duc d’Aumale et de ses jardins.

Un pass sanitaire vous sera demandé (pour les visiteurs de 18 ans et plus) à l’entrée du château.

Forteresse médiévale et édifice Renaissance, le château de Châteaubriant raconte dix siècles d’histoire.

Vers 1050, le seigneur Brient érige sur ce promontoire rocheux un premier château. A partir de 1490, Françoise de Dinan, gouvernante d’Anne de Bretagne, puis Jean de Laval investissent l’ancienne basse-cour du château pour y construire une résidence Renaissance et y aménager des jardins.

samedi 18 septembre – 10h30 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h30 à 18h00

Durée : 30min, Dernier départ de visite à 18 heures, pass sanitaire obligatoire, réservation conseillée



Château départemental de Châteaubriant Place du Général de Gaulle, 44110 Châteaubriant Châteaubriant 44110 Loire-Atlantique

Forteresse médiévale et édifice de la Renaissance, le château de Châteaubriant raconte dix siècles d’histoire. Au Moyen Âge, le château de Châteaubriant est au cœur des Marches de Bretagne. Il est une place forte et défend le duché contre le royaume de France. Le donjon, les remparts, la chapelle seigneuriale et les logis de la cour médiévale témoignent encore de la puissance de cette forteresse. Au XVIe siècle, le château devient un lieu de résidence ouvert sur jardins.

Les jardins du château sont en accès libre et gratuit toute l’année. Dans le grand logis, un dispositif 3D permet de découvrir les étapes successives de la construction du château, de 1080 à nos jours. Pour la visite en autonomie, des plans et des jeux pour les enfants sont à disposition à l’accueil-boutique. Vous pouvez également télécharger l’application Baludik sur vos stores préférés et profiter de visites commentées et de jeux de pistes.

Crédits : © Paul Pascal – Département de Loire-Atlantique Gratuit