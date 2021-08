Rochefort Château d'eau de Rochefort Charente-Maritime, Rochefort Redonnez vie au château d’eau ! Château d’eau de Rochefort Rochefort Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Redonnez vie au château d’eau ! Château d’eau de Rochefort, 18 septembre 2021 09:00, Rochefort. Journée du patrimoine 2021 Château d’eau de Rochefort. Gratuit

18 et 19 septembre Redonnez vie au château d’eau ! * Découvrez ce château d’eau, inauguré en 1876 et utilisé jusqu’en 1956. Laissé à l’abandon, il attend depuis des années, et avec impatience, sa renaissance. L’impressionnante bâtisse est aussi longue que l’Arc de Triomphe et demande aujourd’hui de nombreux travaux. Son histoire à la fois romanesque, tragique et profondément ancrée dans son territoire ne pouvait être laissée plus longtemps à l’abandon. Le projet autour de ce château est donc né d’une double volonté : celle d’emporter des milliers de passionnés dans une nouvelle aventure et celle de les rendre acteurs de ce nouveau projet fou ! *

samedi 18 septembre – 09h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 09h00 à 18h00

Gratuit. 25 personnes maximum par visite.

Château d’eau de Rochefort Place Jean Cochon Dupuy, 17300 Rochefort Rochefort 17300 Centre Ville Charente-Maritime

Le château d’eau de Rochefort est un Monument historique mis en service en 1876. Il est érigé au point culminant de la ville. Des travaux ont commencé grâce à la volonté de quelques bénévoles pour sauver ce Monument historique et y abriter la Chouette d’Or®, ce trésor mythique qui continue de faire rêver bon nombre de chasseurs de trésors.

