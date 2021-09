Nurieux-Volognat Château de Volognat Ain, Nurieux-Volognat Visite du château caché Château de Volognat Nurieux-Volognat Catégories d’évènement: Ain

Visite du château caché Château de Volognat, 18 septembre 2021 10:00, Nurieux-Volognat. Journée du patrimoine 2021 Château de Volognat. Tarif habituel

18 et 19 septembre Visite du château caché * Le château caché de Volognat permet de découvrir le passé médiéval du Haut Bugey, ainsi que la vie d’une famille aux XIXè et XXème siècle. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h30

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h30

dimanche 19 septembre – 14h00 à 17h30

Entrée payante: Adulte 5,50euros Enfant et chômeur: 2,50euros

Château de Volognat 3, chemin de Charrière, 01460 Nurieux-Volognat, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes Nurieux-Volognat 01460 Volognat Ain

Le château de Volognat est situé dans un écrin de verdure. Au fond d’un ruz, effondrement partiel d’un côté d’une combe, il fut, sans doute, bâti pour gêner l’accès à la combe de Berthiand qui domine la vallée de Volognat.

Sous l’égide du seigneur de Thoire et Villard, la famille de Mornay s’installe dans le château de Volognat en 1250. Ils purent construire “tours et murs” en 1301 et ouvrir ainsi la seigneurie de Volognat. Sans descendance les familles se succédèrent. Ainsi les Feillens-Volognat puis les de Moyria. Après la Révolution, les Desborde du Châtelet, les Laguette de Mornay, les Douglas puis enfin la famille Vaffier dont les descendants, par sa branche Dulauroy, occupent toujours le château.

Le château, par ses parcs de bois, est un site d’un charme évident. Son architecture composite est originale, son mobilier typique du XIXe siècle et ses tapisseries du XVIIIe arrêteront les amateurs.

