Vitré Château de Vitré Ille-et-Vilaine, Vitré Campement des Compaignons de Braëllo Château de Vitré Vitré Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Vitré

Campement des Compaignons de Braëllo Château de Vitré, 18 septembre 2021 10:00, Vitré. Journée du patrimoine 2021 Château de Vitré. Gratuit

18 et 19 septembre Campement des Compaignons de Braëllo * *

samedi 18 septembre – 10h00 à 13h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 13h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

*

Château de Vitré 5, place du château,35500, Vitré Vitré 35500 Ille-et-Vilaine

https://cibul.s3.amazonaws.com/location97747900.jpg 02 99 75 04 54 https://www.mairie-vitre.com/Chateau-de-Vitre,5274.html https://chateau.vitre.bzh/chateau-vitre-musee/

L’édification du château de Vitré commence vers 1050-1060. Reconstruit et agrandi par le baron André III, sur le modèle des forteresses du Roi de France, Philippe-Auguste. Reconstruit et embelli au début du XVè siècle par Guy XII de Laval-Vitré et son épouse, Jeanne de Laval-Châtillon. Remaniements et restaurations du XVIe au XXe siècle. Restauré par l’architecte Denis Darcy, à partir de son classement au titre des monuments historiques en 1870.

Crédits : M. De Ternay Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Vitré Autres Lieu Château de Vitré Adresse 5, place du château,35500, Vitré Ville Vitré lieuville Château de Vitré Vitré