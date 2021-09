Contamine-sur-Arve Château de Villy Contamine-sur-Arve, Haute-Savoie Rencontre littéraire et veillée savoyarde Château de Villy Contamine-sur-Arve Catégories d’évènement: Contamine-sur-Arve

Haute-Savoie

Rencontre littéraire et veillée savoyarde Château de Villy, 17 septembre 2021 19:00, Contamine-sur-Arve. Journée du patrimoine 2021 Château de Villy. Sur inscription

Vendredi 17 septembre, 19h00 Rencontre littéraire et veillée savoyarde * En première partie, avant le souper, vous pourrez discuter avec l’auteur du livre “Souvenirs de notre jeunesse”, Contamine-sur-Arve, 1940-1960, et les 6 contaminois et contaminoises qui ont livré leur témoignage. *

vendredi 17 septembre – 19h00 à 21h30

*

Sur inscription à partir du 1er septembre

Château de Villy 232 route du château , 74130 Contamine-sur-Arve, France. Contamine-sur-Arve 74130 Haute-Savoie

04 50 03 60 17 http://www.contamine-sur-arve.fr/

Au-dessus, des vignes, au nord du village de Contamine se dresse le château de Villy. Le bas de la tour aurait été construit, dès 1084 par Monseigneur Guy de Faucigny. Noble Jean-Claude de Vidomne de Chaumont (dont les armoiries étaient visibles encore récemment, au-dessus du portail d’entrée) fit bâtir un bâtiment d’un seul étage accolé à la tour. En 1721, le Marquis de Sales fait construire la partie sud-ouest sur les masures de la maison édifiée au XVI siècle. Maître Claude-François VUY, nouveau propriétaire et syndic de Contamine fait réaliser, par des maçons de la Val Sésia, des réparations importantes aux bâtiments, et remettre les terres en état, par des Contaminois, en 1791. M.Emile Périllat, de souche contaminoise, ayant fait fortune à Paris, acquiert le domaine en 1896. Il reconstruit le château lui donnant l’aspect que l’on connaît. Il le fait surélever d’un étage, refait les façades, l’embellit de larges fenêtres à meneaux et y installe de luxueux appartements avec des cheminées de style, ajoute la terrasse, le perron et une tourelle ronde adossée au donjon, recrée les toitures terminées par une crête et ornées de lucarnes. La conciergerie, ainsi que l’ancienne ferme ont été construites par Monsieur Périllat. Récemment aménagé avec la création de sentiers et d’un espace paysager, le parc du château est une invitation à voyager entre le chef-lieu et les hameaux. Le château en lui-même ne se visite pas.

Crédits : Faucigny Glières Tourisme Sur inscription

Détails Heure : 19:00 - 21:30 Catégories d’évènement: Contamine-sur-Arve, Haute-Savoie Autres Lieu Château de Villy Adresse 232 route du château , 74130 Contamine-sur-Arve, France. Ville Contamine-sur-Arve lieuville Château de Villy Contamine-sur-Arve