Dimanche 19 septembre, 15h00 Concerts de musique classique Château de Villaines * La tarification de 5€ comprend les visites libres et guidées ainsi que l’accès aux concerts. Visites libres des jardins et guidées du rez de chaussée : Samedi et Dimanche de 10h à 12h, 14h à 18h *

5€ par personne ; Gratuit pour les moins de 18 ans

Château de Villaines Route de Sablé 72210 Louplande Louplande 72210 Sarthe

https://cibul.s3.amazonaws.com/location40345530.jpg 06 10 73 58 63 http://www.chateaudevillaines.fr

Château de style classique entouré d’un pigeonnier et d’une orangerie, d’un parc dit “A la française” avec un grand potager. Obtention du label Jardin Remarquable en 2006 et du Grand Prix 2005 du concours national des potagers de la SNHF.

