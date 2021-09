Versailles Château de Versailles - Cour de Monsieur Versailles, Yvelines Visite des galeries historiques Napoléon à Versailles Château de Versailles – Cour de Monsieur Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Visite des galeries historiques Napoléon à Versailles Château de Versailles – Cour de Monsieur, 18 septembre 2021 09:00, Versailles. Journée du patrimoine 2021 Château de Versailles – Cour de Monsieur. Gratuit Handicap moteur

18 et 19 septembre Visite des galeries historiques Napoléon à Versailles * Pour la 38e édition des Journées européennes du patrimoine, le château de Versailles vous propose un circuit impérial ! Palais des Rois sous l’Ancien Régime, le château de Versailles accueille à partir de 1837, sous l’impulsion de Louis-Philippe, des galeries historiques, musée de l’Histoire de France présentant un récit national épique, notamment à la gloire de l’Empire. À l’occasion du bicentenaire de la mort de Napoléon Ier, les visiteurs de ce week-end patrimonial sont invités à découvrir, accompagnés de médiateurs, les richesses de la plus vaste collection d’œuvres consacrées à la période napoléonienne. Horaires : 9h-18h30 (dernier accès 17h)

Accès par la cour de Monsieur, 4 rue de l’Indépendance américaine (sauf pour parcours accessible aux visiteurs en fauteuil roulant, accès depuis la cour des Princes) En savoir plus sur le site du château de Versailles *

samedi 18 septembre – 09h00 à 18h30

dimanche 19 septembre – 09h00 à 18h30

Entrée libre sans inscription

