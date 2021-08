Varaignes Château de Varaignes Dordogne, Varaignes Projection sur la façade du château : l’histoire de la porte voyageuse Château de Varaignes Varaignes Catégories d’évènement: Dordogne

Projection sur la façade du château : l’histoire de la porte voyageuse Château de Varaignes, 18 septembre 2021 21:00, Varaignes. Journée du patrimoine 2021 Château de Varaignes. Gratuit|Sur inscription contact@cpie-perigordlimousin.org, 05 53 56 23 66

Samedi 18 septembre, 21h00 Projection sur la façade du château : l’histoire de la porte voyageuse * Projection (mapping) sur la façade de l’histoire de « la porte voyageuse » disparue en 1928. La magnifique porte gothique est miraculeusement retrouvée en 2014 près de Boston. Profitant du voyage inaugural de l’Hermione de Rochefort à Boston, une visite est organisée au château-musée Hammon à Gloucester afin de la « reprendre » aux américains ! On vous racontera l’histoire, dont vous pourriez être l’un(e) des acteurs(trices)… *

samedi 18 septembre – 21h00 à 21h30

Gratuit. Réservation obligatoire.

Château de Varaignes Le bourg, 24360 Varaignes Varaignes 24360 Dordogne

Le château de Varaignes, construit entre le XIIe et le XVIe siècle, est un concentré de styles : du Moyen Âge à la Renaissance. En 1928, son histoire fut chamboulée. En effet, sa porte, datant de la Renaissance, fut achetée par John Hays Hammond Jr, un riche américain et inventeur de la télécommande. Il souhaitait bâtir un château pour sa femme, au nord de Boston, avec les éléments et objets achetés en France et en Italie. Pour arriver à bon port, la porte fut démantelée en 47 morceaux puis réassemblée sur une façade de la cour intérieure entourant la piscine de la propriété des Hammond. La « porte voyageuse » fut oubliée pendant plusieurs décennies, jusqu’à sa réapparition grâce à un moteur de recherches américain. Situé à 20 km de là, le château de La Rochefoucauld est classé aux Monuments historiques.

