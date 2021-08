Montréjeau Château de Valmirande Haute-Garonne, Montrejeau Animation pour scolaires / Levez les yeux ! Château de Valmirande Montréjeau Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Montrejeau

Animation pour scolaires / Levez les yeux ! Château de Valmirande, 17 septembre 2021 10:00, Montréjeau. Journée du patrimoine 2021 Château de Valmirande. Tarif préférentiel|Sur inscription 0621054016, yvonnevalmirande@yahou.fr

Vendredi 17 septembre, 10h00 Animation pour scolaires / Levez les yeux ! * *

vendredi 17 septembre – 10h00 à 17h00

*

5€ adulte, 3€ enfant, horaires sur demande

Château de Valmirande Route de Tarbes, 31210 Montréjeau Montréjeau 31210 Haute-Garonne

https://cibul.s3.amazonaws.com/location2949119.jpg 05 61 95 78 31

Parc et château de Valmirande XIXe siècle. Parc aménagé par le paysagiste Bülher, parterres par R. Edouard André. Perspective exceptionnelle sur les Pyrénées : arboretum varié (plus de 180 espèces d’arbres). Lac, grotte et fontaine du XIVe siècle. Écuries et selleries classées parmi les plus belles de France. Architecture du château néo-renaissance avec sculptures sur pierre blanche de l’Angoûmois. Chapelle joyau début XXe siècle, vitraux, émaux.

Crédits : © Collection de Lassus Tarif préférentiel|Sur inscription

Détails Heure : 10:00 - 17:00 Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Montrejeau Autres Lieu Château de Valmirande Adresse Route de Tarbes, 31210 Montréjeau Ville Montréjeau lieuville Château de Valmirande Montréjeau