Visites guidées au Château de Valleroy Château de Valleroy, 18 septembre 2021 14:30, Vallerois-le-Bois

18 et 19 septembre Visites guidées au Château de Valleroy * Sur un rocher, ce magnifique château, fortifié au XIVe siècle, a “survécu” a bien des attaques : les troupes d’Henri IV en 1595, la guerre de Trente Ans, la Révolution qui a entraîné l’incendie du quartier Vaudrey… Aujourd’hui, il est la propriété de Jean-Paul Borsotti et de sa famille. Les travaux de restauration ont débuté en 1991. La visite se fait autant pour le bâtiment en lui-même que pour entendre le propriétaire raconter l’histoire de ce chantier gigantesque. *

samedi 18 septembre – 14h30 à 18h30

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

3€ | gratuit – 18 ans, étudiants et demandeurs d’emploi.

Château de Valleroy 70000 Vallerois-le-Bois Vallerois-le-Bois 70000 Haute-Saône

Château des XIVème et XVIème siècles.

Tarif préférentiel

